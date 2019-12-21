Абэ провёл телефонные переговоры с Трампом
- РИА Новости
Об этом информирует Kyodo.
Как сообщает ТАСС, стороны обсудили ситуацию вокруг КНДР.
«Мы проанализировали текущую ситуацию вокруг Северной Кореи и обсудили наши будущие действия», — заявил Абэ.
Абэ подчеркнул, что «необходимо работать над денуклеаризацией посредством мирного диалога».
Ранее Абэ провёл телефонные переговоры с британским коллегой Борисом Джонсоном, в ходе которых затронул тему экономических отношений двух стран после брексита.