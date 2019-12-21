Абэ обсудил с Джонсоном экономические отношения после брексита

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провёл телефонные переговоры с британским коллегой Борисом Джонсоном, в ходе которых затронул тему экономических отношений двух стран после брексита.

Об этом говорится в сообщении на сайте японского министерства иностранных дел.

Абэ отметил, что выход Великобритании из Евросоюза необходимо осуществить так, чтобы влияние на экономическую деятельность японских компаний было минимальным.

Японский премьер также надеется, что после брексита Япония и Великобритания установят новое экономическое партнёрство.

10 января Синдзо Абэ заявил, что Япония и Нидерланды нацелены на то, чтобы минимизировать влияние брексита на мировую экономику.