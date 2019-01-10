Абэ: Япония и Нидерланды нацелены на минимизацию влияния брексита на мировую экономику

Япония и Нидерланды намерены сделать всё возможное для того, чтобы избежать выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Мы нацелены на то, чтобы минимизировать влияние брексита на глобальную экономику», — приводит слова Абэ Associated Press. Как уточняется, Абэ в среду, 9 января, посетил Роттердам, где провёл переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла решающее голосование по соглашению о выходе королевства из Европейского союза в парламенте страны. Исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в Великобритании на фоне брексита.