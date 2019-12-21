В США назвали число остающихся под стражей в Сирии боевиков ИГ

В Сирии под стражей находятся около двух тысяч боевиков запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации.

«В настоящее время в Сирии находятся под стражей около 2 тысяч иностранных боевиков ИГ, ещё около 70 тысяч женщин и детей, являющихся членами семей ИГ», — заявил он.

В Вашингтоне добавили, что в 2019 году американская сторона приняла обратно восемь своих граждан, шесть из них преследуются по закону. Также в США вернули 15 детей.

В ноябре в Госдепе заявили, что США и Россия обсуждают возвращение на родину россиян, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.