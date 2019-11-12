США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян

Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.

«Мы также говорим с русскими, есть большое число задержанных и членов их семей. Русские продемонстрировали определённую заинтересованность в их возвращении, но эти обсуждения находятся на ранней стадии», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В Госдепе подчеркнули, что прогресс в репатриации выходцев из ряда других стран заметен мало.

«Учитывая, что речь идёт о сотнях человек из Западной и Центральной Европы, нас это сильно волнует, и это остаётся важным вопросом в дипломатических обсуждениях», — отметил представитель Госдепа.

Ранее сообщалось о передаче Грузией российской стороне обвиняемого в пособничестве террористической организации «Исламское государство»* боевика Ахъядова.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.