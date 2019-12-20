При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии

При двух массовых атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военнослужащих Сирии и ещё 42 солдата сирийской армии получили ранения. Обе атаки были отражены, уничтожены и ранены до 200 террористов.

Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, вечером 19 декабря террористы в составе 300 и 400 человек при поддержке бронетехники пытались прорваться в направлении населённых пунктов Синджар и Абу-Дали в провинции Идлиб.

«В ходе отражения атак террористов погибли 17 военнослужащих вооружённых сил САР, 42 получили ранения. Потери боевиков террористических группировок составили до 200 человек убитыми и ранеными», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Ранее около 200 боевиков атаковали позиции сирийских военных в районе населённых пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб, в результате атаки были ранены 12 солдат.