Замминистра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов провёл встречу с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили подготовку к предстоящему 23—25 декабря в Москве 12-му заседанию постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Также состоялся «углублённый обмен мнениями относительно развития ситуации в Сирии и Ближневосточном регионе в целом».

Ранее военно-морской флот России и Военно-морские силы Сирии успешно завершили первые совместные учения в Средиземном море.