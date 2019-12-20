Богданов провёл встречу с послом Сирии

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Замминистра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов провёл встречу с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом.
Богданов провёл встречу с послом Сирии
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили подготовку к предстоящему 23—25 декабря в Москве 12-му заседанию постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Также состоялся «углублённый обмен мнениями относительно развития ситуации в Сирии и Ближневосточном регионе в целом».

Ранее военно-морской флот России и Военно-морские силы Сирии успешно завершили первые совместные учения в Средиземном море.

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