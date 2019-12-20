Лавров обсудил с главой МИД Сербии косовское урегулирование

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем вопросы косовского урегулирования.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в косовском урегулировании, в ходе встречи подчёркнута важность тесной координации на данном направлении с опорой на резолюцию 1244 СБ ООН и международное право.

Также обсуждались двусторонние отношения с акцентом на углублении стратегического партнёрства между Россией и Сербией, реализации договорённостей, достигнутых в ходе контактов в 2019 году.

Ранее министр по инновациям в сербском правительстве Ненад Попович заявил, что у Сербии в настоящий момент «нет большего друга и союзника в защите её государственных и национальных интересов, чем Россия».