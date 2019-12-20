Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара даст зеркальный ответ в случае введения Вашингтоном санкций, связанных с газопроводом «Турецкий поток».

«Налицо открытое вмешательство в дела Турции. Анкара ответит США зеркальными санкциями», — цитирует Anadolu Эрдогана.

Ранее сенат и палата представителей США проголосовали за оборонный бюджет в размере $738 млрд, который предполагает введение санкций, связанных с газопроводами «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Также оборонный бюджет предполагает запрет на передачу Турции американских самолётов F-35 в ответ на покупку Анкарой С-400.