Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

Короткая ссылка
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара даст зеркальный ответ в случае введения Вашингтоном санкций, связанных с газопроводом «Турецкий поток».
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»
  • Reuters

«Налицо открытое вмешательство в дела Турции. Анкара ответит США зеркальными санкциями», — цитирует Anadolu Эрдогана.

Ранее сенат и палата представителей США проголосовали за оборонный бюджет в размере $738 млрд, который предполагает введение санкций, связанных с газопроводами «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Также оборонный бюджет предполагает запрет на передачу Турции американских самолётов F-35 в ответ на покупку Анкарой С-400.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить