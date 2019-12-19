В результате атаки БПЛА боевиков ранены двое сирийских военных

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Двое военнослужащих сирийской армии получили ранения в результате сброса взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
В результате атаки БПЛА боевиков ранены двое сирийских военных
  • Reuters

«19 декабря в 09:45 с беспилотного летательного аппарата боевиков сброшено взрывное устройство на позиции Вооружённых сил САР на высоте Наби-Юнис (1 км восточнее города Хан-Шейхун провинции Идлиб). В результате взрыва двое сирийских военнослужащих получили ранения», — говорится в сообщении центра, поступившем в RT.

Кроме того, Боренков заявил, что боевики нанесли повторные удары в 10:30 и 12:15 на город Хан-Шейхун провинции Идлиб. В результате обстрела пострадавших среди мирных жителей и военнослужащих нет.

Ранее сообщалось, что около 200 боевиков атаковали позиции сирийских правительственных сил в районе населённых пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб, ранения получили 12 военных.

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