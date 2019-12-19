МИД оценил принятие ГА ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма

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Министерство иностранных дел России выразило сожаление в связи с позицией некоторых государств, которые не поддержали принятую в Генассамблее ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Об этом говорится в комментарии на сайте МИД.
МИД оценил принятие ГА ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма
  • РИА Новости

Отмечается, что в этом году число соавторов резолюции, которую в ГА ООН внесла Россия, достигло 62. За неё проголосовали 133 государства. При этом США и Украина, так же как и в предыдущие годы, выступили против документа. Ещё 52 страны, в том числе члены ЕС, воздержались от голосования. 

В МИД отметили, что широкая поддержка российской инициативы подтверждает важность борьбы в современных условиях с героизацией нацизма и неонацизма, а также сохранения исторической памяти народов об уроках Второй мировой войны, которые принесла человечеству неисчислимые страдания.

«На этом фоне крайнее сожаление вызывает позиция государств, не поддерживающих резолюцию якобы под предлогом заботы о свободе выражения мнения», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

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