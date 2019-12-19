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Эксперт оценил возможность объявления импичмента Трампу

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Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал возможность объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.
Эксперт оценил возможность объявления импичмента Трампу
  • Reuters

По его мнению, импичмент Трампу не грозит, несмотря на результаты голосования палаты представителей. Он отметил, что рейтинг президента в ходе слушаний по этому делу только укрепился.

Кроме того, по словам Рогулёва, в американском обществе многие считают необоснованными предъявленные Трампу обвинения.

«Конституция предусматривает импичмент за тяжкое преступление, а Трампа судят за один разговор с Зеленским, где якобы он использовал служебное положение в личных целях. Но этому не верят очень многие. Это настолько шаткое обвинение и настолько юридически малообоснованное, что, конечно, демократы не убедили значительную часть населения. По сути, это политическое обвинение, и для значительной части населения преступление не очевидно», — пояснил он.

19 декабря палата представителей конгресса США по итогам голосования утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.

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