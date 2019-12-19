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Эксперт прокомментировал голосование по импичменту Трампа

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Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал поддержку палатой представителей конгресса США импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Эксперт прокомментировал голосование по импичменту Трампа
  • Reuters

«Перед нами часть предвыборного процесса, и если брать Демократическую партию, то там действительно рассматривают голосование палаты представителей за импичмент Трампа в качестве важной части президентской гонки», — заявил он.

Как напомнил эксперт, американский сенат — республиканский, то есть очень высока вероятность, что сенаторы отклонят это предложение.

Кислицын также отметил, что обычно такие меры, как импичмент, ударяют по их инициаторам, а не по самому президенту США.

Ранее сообщалось, что опрос выявил отношение американцев к процедуре импичмента Трампа.

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