Эксперт прокомментировал голосование по импичменту Трампа

Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал поддержку палатой представителей конгресса США импичмента американского лидера Дональда Трампа.

«Перед нами часть предвыборного процесса, и если брать Демократическую партию, то там действительно рассматривают голосование палаты представителей за импичмент Трампа в качестве важной части президентской гонки», — заявил он.

Как напомнил эксперт, американский сенат — республиканский, то есть очень высока вероятность, что сенаторы отклонят это предложение.

Кислицын также отметил, что обычно такие меры, как импичмент, ударяют по их инициаторам, а не по самому президенту США.

Ранее сообщалось, что опрос выявил отношение американцев к процедуре импичмента Трампа.