Москва и Токио обновили соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздухе

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Россия и Япония приветствуют завершение работы над обновлением соглашения о предотвращении инцидентов на море и в воздухе, передаёт ТАСС.
Москва и Токио обновили соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздухе
  • Reuters

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

«Мы с удовлетворением констатировали успешное завершение в конце ноября консультаций по выработке протокола к межправительственному соглашению о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод и в воздушном пространстве над ним», — сказал он.

Лавров напомнил, что документ был подписан в 1993 году. По словам министра, теперь в военных ведомствах смогли завершить работу над обновлением соглашения.

Лавров и Мотэги встретились в Москве, чтобы обсудить отношения двух стран, в том числе проблематику мирного договора.

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