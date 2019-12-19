Москва и Токио обновили соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздухе

Россия и Япония приветствуют завершение работы над обновлением соглашения о предотвращении инцидентов на море и в воздухе, передаёт ТАСС.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

«Мы с удовлетворением констатировали успешное завершение в конце ноября консультаций по выработке протокола к межправительственному соглашению о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод и в воздушном пространстве над ним», — сказал он.

Лавров напомнил, что документ был подписан в 1993 году. По словам министра, теперь в военных ведомствах смогли завершить работу над обновлением соглашения.

Лавров и Мотэги встретились в Москве, чтобы обсудить отношения двух стран, в том числе проблематику мирного договора.