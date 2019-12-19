Узбекистан стал страной года по версии The Economist
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Как отмечается, три года назад Узбекистан был «постсоветской диктатурой» и «закрытым обществом». После прихода к власти Шавката Мирзиёева сначала мало что изменилось, однако в 2018 году он начал проводить реформы, которые на протяжении прошлого года ускорились, говорится в материале.
Его правительство в значительной степени покончило с принудительным трудом, закрыло тюрьму Жаслык, открыло больше пропускных пунктов на границе, пустило в страну зарубежных журналистов, пишет журнал.
По мнению журналистов, страна пока «далека от демократии» и ей «предстоит многое сделать», но «ни одно другое государство не проделало такой путь в 2019 году».
Редакция рассматривала несколько кандидатов на звание страны годы. Помимо Узбекистана, это Новая Зеландия, Северная Македония и Судан.
Ранее U.S. News составил рейтинг самых могущественных стран мира. В первую тройку вошли США, Россия и Китай.