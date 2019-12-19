В палате представителей США началось голосование по импичменту Трампа

Палата представителей США проводит голосование в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

Как сообщает РИА Новости, до начала голосования конгрессмены провели 11-часовое заседание.

Представители Демократической партии США изначально настаивали на утверждении первой статьи обвинительного заключения о превышении полномочий простым видимым большинством присутствующих в зале, однако члены Республиканской партии потребовали провести поимённое голосование.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности по требованию законодательства выступить на слушаниях в конгрессе США в рамках процедуры импичмента Трампа.

Сам Трамп назвал демократов «партией ненависти» из-за попыток объявить ему импичмент.