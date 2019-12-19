Помпео допустил участие на слушаниях в конгрессе по импичменту Трампа
Соответствующее заявление Помпео сделал на пресс-конференции по итогам переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Индии.
«Моё участие (в процедуре импичмента. — RT) по-прежнему будет обусловлено требованиями законодательства», — цитирует его ответ на соответствующий вопрос The Hill.
Помпео подчеркнул, что готов предоставить необходимые документы, «если это потребуется и будет целесообразно».
«Госдепартамент всё это время (следовал закону. — RT) и продолжит это», — подчеркнул глава ведомства.
Ранее сообщалось, что палата представителей США 18 декабря проголосует по утверждению двух обвинительных статей в рамках импичмента Трампа.