Помпео допустил участие на слушаниях в конгрессе по импичменту Трампа

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Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что готов в случае законодательной необходимости выступить на слушаниях в конгрессе США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.

Соответствующее заявление Помпео сделал на пресс-конференции по итогам переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Индии.

«Моё участие (в процедуре импичмента. — RT) по-прежнему будет обусловлено требованиями законодательства», — цитирует его ответ на соответствующий вопрос The Hill.

Помпео подчеркнул, что готов предоставить необходимые документы, «если это потребуется и будет целесообразно».

«Госдепартамент всё это время (следовал закону. — RT) и продолжит это», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее сообщалось, что палата представителей США 18 декабря проголосует по утверждению двух обвинительных статей в рамках импичмента Трампа.

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