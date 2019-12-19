Моралес назвал незаконным выданный в Боливии ордер на его арест

Бывший боливийский лидер Эво Моралес считает незаконным и противоречащим Конституции выданный в Боливии ордер на его арест.

«Лучший подарок», который я мог получить от правительства де-факто к 14-летию нашей революции, — это несправедливый, незаконный и противоречащий Конституции ордер на арест», — написал он в Twitter.

Моралес также заверил, что продолжит «политическую и идеологическую борьбу» за свободу и суверенитет Боливии.

Ранее глава МВД временного правительства Боливии Артуро Мурильо опубликовал фотографию ордера на арест Моралеса, которого обвиняют в мятеже, терроризме и финансировании террористов.