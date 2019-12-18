Российский турпоток в Японию вырос на 25% в 2019 году

Более 111 тыс. российских туристов посетили Японию в 2019 году, что на 25% больше, чем в 2018-м. Об этом сообщает газета «Известия».

«Три года назад мы открыли представительство JNTO в Москве. Тогда было 54 839 посещений из России», — заявила директор московского представительства Японского национального офиса по туризму (JNTO) Айри Мотокура.

Одной из причин роста турпотока стало упрощение визового режима. Второй — улучшение полётной программы.

Как пояснила Мотокура, число посадочных мест на прямые рейсы из России в Японию значительно увеличилось.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил влияние упрощения визового режима на турпотоки.