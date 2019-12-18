Российский турпоток в Японию вырос на 25% в 2019 году
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«Три года назад мы открыли представительство JNTO в Москве. Тогда было 54 839 посещений из России», — заявила директор московского представительства Японского национального офиса по туризму (JNTO) Айри Мотокура.
Одной из причин роста турпотока стало упрощение визового режима. Второй — улучшение полётной программы.
Как пояснила Мотокура, число посадочных мест на прямые рейсы из России в Японию значительно увеличилось.
Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил влияние упрощения визового режима на турпотоки.