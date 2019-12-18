Турецкая делегация намерена посетить Москву для обсуждения Ливии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая делегация намерена в ближайшее время посетить Москву для обсуждения ситуации в Ливии.
Турецкая делегация намерена посетить Москву для обсуждения Ливии
  • Reuters

Об этом сообщает газета Turkiye.

«Мы сделали необходимые назначения, и делегация, в которой будут замглавы МИД и Минобороны, а также представители разведки и военных, в ближайшее время отправится в Москву на переговоры», — сказал он.

По его словам, российская и турецкая стороны также обсудят региональные проблемы, в том числе ситуацию в Сирии.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразили поддержку усилиям ООН и Германии в целях прекращения вооружённого конфликта в Ливии. 

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