Путин и Эрдоган выразили поддержку усилиям ООН и ФРГ по Ливии
- Reuters
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
«Выражена поддержка посредническим усилиям ООН и Германии в целях прекращения вооружённого конфликта и возобновления мирного диалога», — заявили в Кремле.
Лидеры России и Турции выразили готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов.
Также они обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте договорённостей России и Турции по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке САР.
«Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками», — говорится в сообщении.
Президенты также договорились об активизации российско-турецких контактов в различных форматах.
Ранее Эрдоган заявил, что планирует в телефонном разговоре с Путиным обсудить Ливию.