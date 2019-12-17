Путин и Эрдоган выразили поддержку усилиям ООН и ФРГ по Ливии

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразили поддержку усилиям ООН и Германии в целях прекращения вооружённого конфликта в Ливии. 
Путин и Эрдоган выразили поддержку усилиям ООН и ФРГ по Ливии
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 

«Выражена поддержка посредническим усилиям ООН и Германии в целях прекращения вооружённого конфликта и возобновления мирного диалога», — заявили в Кремле.

Лидеры России и Турции выразили готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов.

Также они обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте договорённостей России и Турции по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке САР.

«Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками», — говорится в сообщении.

Президенты также договорились об активизации российско-турецких контактов в различных форматах.

Ранее Эрдоган заявил, что планирует в телефонном разговоре с Путиным обсудить Ливию.

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