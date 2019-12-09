Эрдоган планирует в телефонном разговоре с Путиным обсудить Ливию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить сложившуюся в Ливии ситуацию.
Эрдоган планирует в телефонном разговоре с Путиным обсудить Ливию
  • Reuters

Он напомнил, что намерен встретиться с Путиным в Стамбуле 8 января, где состоится церемония запуска «Турецкого потока».

«Но ещё до нашей встречи я бы хотел провести с ним телефонные переговоры, чтобы обсудить обстановку в Ливии и ситуацию с (командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой. — RT) Хафтаром», — сказал президент Турции во время выступления. Его слова приводит ТАСС.

9 ноября Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом, речь шла о ситуации в Сирии.

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