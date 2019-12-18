В Лондоне предъявили обвинения подозреваемому в подготовке теракта
Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.
«25-летнему мужчине из Лутона предъявлены обвинения в сборе информации, которая, возможно, может быть полезна человеку, совершающему или готовящему теракт», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, его обвиняют в изготовлении и хранении взрывчатых веществ «при вызывающих подозрение обстоятельствах».
Ожидается, что обвиняемый, Филип Голон Беднарчик предстанет перед судом 18 декабря.
В полиции также уточнили, что непосредственной угрозы для общественности задержанный не представлял.
11 декабря в лондонском аэропорту Лутон задержали подозреваемого в причастности к терроризму мужчину.