Госдеп анонсировал визит спецпредставителя США по КНДР в Китай

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Специальный представитель Соединённых Штатов по Северной Корее Стивен Биган будет находиться с визитом в Китае 19—20 декабря для обсуждения ситуации вокруг КНДР.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

«После своей поездки 15—19 декабря в Сеул и Токио специальный представитель Биган отправится в Пекин 19—20 декабря, чтобы встретиться с официальными лицами КНР для обсуждения необходимости сохранения международного единства в отношении Северной Кореи», — говорится в пресс-релизе.

Ранее Москва и Пекин призвали возобновить шестисторонние переговоры по Северной Корее при участии дипломатов России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии.

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