Лавров оценил шансы пересмотра отношений с ЕС после смены глав альянса

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Глава российского МИД Сергей Лавров в статье «Соседи по Европе» заявил о возможности «нового старта» в отношениях России и Евросоюза после того, как с 1 декабря официально сменился состав руководящих органов ЕС.

«Начало очередного институционального цикла в ЕС объективно открывает возможность для «нового старта» в наших отношениях. Как минимум это повод серьёзно задуматься, кто мы друг для друга в стремительно меняющемся мире», — приводит слова министра «Российская газета».

По его словам, у России уже состоялись первые контакты с новыми главами Евросоюза и после «некоторого застоя» активизировалось взаимодействие с большинством государств альянса.

«Хотелось бы рассчитывать, что те, кто отвечает за принятие решений в Евросоюзе, будут руководствоваться стратегическим видением и действовать в русле заветов великих европейских политиков, таких как Шарль де Голль и Гельмут Коль, которые мыслили категориями «общеевропейского дома», — подчеркнул Лавров.

Он предупредил, что искусственные ограничения в угоду геополитическим интересам третьих стран не решают общих проблем, а лишь усугубляют позиции Европы.

«Евросоюз мы видим в качестве одного из центров многополярного мира», — сказал глава МИД России.

1 декабря главой Евросовета официально стал бельгиец Шарль Мишель, а Европейскую комиссию возглавила экс-глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

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