Генерал ВВС США оценил выгоду Вашингтона при размещении ракет в АТР

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Размещение американских ракет средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) помогло бы укрепить безопасность Вашингтона, считает командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун.

«Это, конечно, было бы полезно. Это меняет расчёты, касающиеся происходящего в регионе, заставляет наших противников серьёзно об этом задуматься — независимо от того, финансируем мы несколько или множество (таких ракет. — RT)», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможной выгоде для США в случае размещения ракет в этой зоне.

При этом Браун заявил, что не участвовал в каких-либо обсуждениях с союзниками США в Азиатско-Тихоокеанском регионе относительно возможного размещения американских ракет на их территории.

«Не могу ответить. Я не был вовлечён ни в какие обсуждения, относящиеся к ДРСМД (Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — RT) или ракетному потенциалу этого плана», — заверил генерал.

В конце октября российский посол в США Анатолий Антонов предупредил, что размещение американских ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе напрямую повлияет на национальные интересы России.

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