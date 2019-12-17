Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину
- РИА Новости
«Затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже нормандского саммита.
«Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договорённостям… Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами», — указывается в заявлении.
Главы государств также обсудили ситуацию в Сирии и обменялись мнениями по Ливии, отметив необходимость разрешения кризиса политико-дипломатическим путём.
В Кремле сообщили, что беседа президентов состоялась по инициативе французской стороны.
16 декабря Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Во время беседы стороны также затронули вопрос сотрудничества по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину.