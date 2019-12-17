Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину

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RT
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили транзит газа из России в страны ЕС через Украину. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину
  • РИА Новости

«Затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже нормандского саммита.

«Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договорённостям… Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами», — указывается в заявлении.

Главы государств также обсудили ситуацию в Сирии и обменялись мнениями по Ливии, отметив необходимость разрешения кризиса политико-дипломатическим путём.

В Кремле сообщили, что беседа президентов состоялась по инициативе французской стороны.

16 декабря Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Во время беседы стороны также затронули вопрос сотрудничества по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину. 

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