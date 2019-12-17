Три человека погибли в результате стрельбы в казино в США

Три человека погибли и ещё один ранен в результате стрельбы в казино в американском штате Монтана. Об этом сообщила местная полиция в Facebook.

«Во вторник, 17 декабря 2019 года, чуть позднее 02:00 (12:00 мск) диспетчеры экстренных служб получили звонок с требованием неотложной помощи в казино Emerald... Полицейские и медики обнаружили троих погибших внутри игорного заведения. Четвёртый пострадавший был обнаружен чуть позднее в больнице», — говорится в сообщении.

Полицейские уточнили, что поиск стрелка продолжался всю ночь и примерно в 05:45 он был обнаружен. В результате перестрелки злоумышленник был ликвидирован.

Ранее сообщалось о гибели шести человек в результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси).