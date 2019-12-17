Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми

По меньшей мере восемь человек погибли при землетрясении магнитудой 6,8, которое произошло 15 декабря на Филиппинах.

Об этом сообщает Manila Bulletin со ссылкой на региональное отделение полиции.

Тела трёх погибших были извлечены из-под рухнувшего здания в городе Падада.

Отмечается, что среди жертв землетрясения — шестилетняя девочка, женщина, которая по состоянию здоровья была прикована к постели, а также трое пожилых людей.

Число пострадавших возросло до 149.

В Пададе объявили режим бедствия из-за землетрясения.

Ранее сообщалось о трёх жертвах землетрясения на Филиппинах.