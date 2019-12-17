Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми

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По меньшей мере восемь человек погибли при землетрясении магнитудой 6,8, которое произошло 15 декабря на Филиппинах.
Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми
  • Reuters

Об этом сообщает Manila Bulletin со ссылкой на региональное отделение полиции. 

Тела трёх погибших были извлечены из-под рухнувшего здания в городе Падада.

Отмечается, что среди жертв землетрясения — шестилетняя девочка, женщина, которая по состоянию здоровья была прикована к постели, а также трое пожилых людей.

Число пострадавших возросло до 149.

В Пададе объявили режим бедствия из-за землетрясения.

Ранее сообщалось о трёх жертвах землетрясения на Филиппинах.

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