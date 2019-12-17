Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми
- Reuters
Об этом сообщает Manila Bulletin со ссылкой на региональное отделение полиции.
Тела трёх погибших были извлечены из-под рухнувшего здания в городе Падада.
Отмечается, что среди жертв землетрясения — шестилетняя девочка, женщина, которая по состоянию здоровья была прикована к постели, а также трое пожилых людей.
Число пострадавших возросло до 149.
В Пададе объявили режим бедствия из-за землетрясения.
Ранее сообщалось о трёх жертвах землетрясения на Филиппинах.