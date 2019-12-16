Филиппинский город объявил режим бедствия из-за землетрясения

Филиппинский город Падада объявил режим бедствия в связи с разрушениями, вызванными недавним землетрясением.

Об этом сообщает CNN Philippines.

О введении соответствующего режима объявил мэр города Педро Каминеро.

«Наша церковь тоже повреждена... Церковный приход Сен-Мишель, людям приходится слушать мессу в гимназии», — отметил Каминеро.

Уточняется, что спасатели продолжают работы по поиску людей, оказавшихся под завалами.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека стали жертвами землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло 15 декабря на Филиппинах.