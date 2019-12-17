Российские военные сообщили о патрулировании в Сирии за сутки

Российская военная полиция провела патрулирование на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции», — сообщил руководитель российского Центра по примирению сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что патрулирование прошло по маршрутам Айн-Иса — Абу-Суса, Камишлия — Мабрук в провинции Хасеке, Кобани — Марвах, Аджами — Бозгекли, Аджами — Керсан, Дэйр-Эль-Джамаль — Каштаар в провинции Алеппо.

Также силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес — Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-Али — Квайрес.

8 декабря военнослужащие России и Турции совершили совместную поездку по стратегически важной трассе М4 Хасеке — Алеппо от населённого пункта Айн-Исса до Телль-Тамера.