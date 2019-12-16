Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Катар, сообщает kp.ru со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Программа включает переговоры с катарским премьер-министром, министром внутренних дел, шейхом Абдуллой бен Нассером бен Халифой Аль Тани.

Колокольцев также посетит Комитет по безопасности Высшего комитета достижений и наследия — оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года.

Весной в МВД России состоялась встреча с представителями МВД и сил внутренней безопасности Катара. Российская сторона поделилась опытом, полученным при подготовке к ЧМ-2018 и его проведении.

Ранее сообщалось, что Колокольцев провёл встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в Улан-Удэ.