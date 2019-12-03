Колокольцев провёл встречу с главой Бурятии в Улан-Удэ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в Улан-Удэ, сообщает сайт МВД.

Они обсудили направления взаимодействия полиции и региональных властей.

Колокольцев также ознакомился с результатами работы ряда подразделений республиканского министерства, в том числе отдела ДНК-анализа экспертно-криминалистического центра.

«Во время посещения управления МВД России по городу Улан-Удэ глава ведомства побеседовал с личным составом следственного управления, отдела уголовного розыска и дежурной части», — говорится в сообщении.

Колокольцев также почтил память сотрудников органов внутренних дел Бурятии, погибших при исполнении служебных обязанностей. Он возложил цветы к мемориалу «Подвиг длиною в жизнь».

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