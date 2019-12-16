Вице-премьер России прибыл в Сирию
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера.
Отмечается, что визит проходит в преддверии заседания двусторонней межправкомиссии. Стороны обсудят вопросы торгово-экономического характера.
«Среди них: функционирование арендованного Россией порта Тартус, варианты таможенных преференций для поставки в Россию сирийской сельскохозяйственной продукции — цитрусовых, оливок, оливкового масла», — сообщили в аппарате вице-премьера.
Также, как ожидается, будут обсуждены вопросы поставки зерна из России в САР, в том числе поставки по гуманитарной линии.
В ноябре бизнес-делегация из Сирии приехала в Крым с целью установления контактов.