Вице-премьер России прибыл в Сирию

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Российский вице-премьер Юрий Борисов прибыл в Сирийскую Арабскую Республику, в рамках двухдневного рабочего визита он встретится с сирийским президентом Башаром Асадом и обсудит работу порта Тартус. 
Вице-премьер России прибыл в Сирию
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера. 

Отмечается, что визит проходит в преддверии заседания двусторонней межправкомиссии. Стороны обсудят вопросы торгово-экономического характера.

«Среди них: функционирование арендованного Россией порта Тартус, варианты таможенных преференций для поставки в Россию сирийской сельскохозяйственной продукции — цитрусовых, оливок, оливкового масла», — сообщили в аппарате вице-премьера.

Также, как ожидается, будут обсуждены вопросы поставки зерна из России в САР, в том числе поставки по гуманитарной линии.

В ноябре бизнес-делегация из Сирии приехала в Крым с целью установления контактов.

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