В Госдуме прокомментировали рейтинг «самых могущественных» стран мира

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал опубликованный изданием U.S. News рейтинг «самых могущественных» стран мира.
В Госдуме прокомментировали рейтинг «самых могущественных» стран мира
  • РИА Новости

Отмечается, что в тройку наиболее могущественных государств вошли США, Россия и Китай. В топ-5 также попали Германия и Великобритания.

По мнению парламентария, составителям рейтинга было несложно справиться с этой задачей. Как отметил Новиков, тройка лидеров «действительно очевидна». 

«Россия сегодня вернулась к защите национальных интересов на международной арене, сохраняет определённый экономический потенциал для влияния на мировые процессы... Конечно, было бы важно сохранить эту позицию России в тройке ведущих держав. Для этого нам предстоит поработать над укреплением своих социально-экономических возможностей», — заключил депутат.

Ранее издание U.S. News опубликовало рейтинг «самых могущественных» стран мира.

Журналисты считают, что страны-лидеры являются государствами, которые «постоянно доминируют в новостных заголовках, занимаются разработкой мировой политики, а также формируют глобальные экономические модели».

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