В РВСН сообщили о планах США испытать две запрещённых ДРСМД ракеты

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Соединённые Штаты планируют до конца 2019 года провести испытания двух ракет наземного базирования, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил командующий РВСН России генерал-полковник Сергей Каракаев.

«До конца 2019 года США планируют испытать две новые ракеты наземного базирования средней дальности: крылатую ракету с дальностью действия более 1 тыс. км и ещё одну с дальностью более 3 тыс. км. Кроме того, в качестве ударных средств малой и средней дальности могут быть классифицированы ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА)», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».

По мнению Каракаева, американские БПЛА могут быть оснащены ядерными боеприпасами.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что первое испытание баллистической ракеты, которая ранее была запрещена Договором РСМД, прошло успешно.

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