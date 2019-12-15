В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
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«На европейском театре, по словам Рафферти, эта технология (PrSM) будет нацелена главным образом на российские средства ПВО, а в зоне Тихого океана основной целью станут китайские боевые корабли», — приводит его слова издание Breaking Defense.
Сообщается, что новая ракета должна прийти на смену тактической ракетной системы ATACMS, которая стоит на вооружении с 1990-х годов. Дальность полёта PrSM будет составлять около 500 км.
Новая ракета, по словам Рафферти, должна поступить в распоряжение армии США в 2023 году.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил об успешном первом испытании баллистической ракеты, которая была запрещена Договором РСМД.