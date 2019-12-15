Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии
  • РИА Новости

Комментарий Володина опубликован на сайте Госдумы.

По его словам, такие заявления «подрывают доверие стран друг к другу».

«Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России», — заявил он.

Он отметил, что такие «призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов».

Володин подчеркнул, что попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны «не пойдут на пользу ни Японии, ни кому‑либо ещё».

«История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика. А глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, как никто другой в этой стране, должен помнить, к чему приводят реакционистские заявления», — добавил председатель Госдумы.

Ранее лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии призвал объявить все Курильские острова частью Японии.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв Кадзуо Сии.

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