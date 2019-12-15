Король Иордании провёл встречу с главой Адыгеи

Король Иордании Абдалла II провёл встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым в королевском дворце в Аммане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте иорданского короля.

Отмечается, что король Абдалла II попросил главу Адыгеи передать приветствие российскому лидеру Владимиру Путину, подчеркнув прочность отношений между Россией и Иорданией. Он также выразил желание в их дальнейшем укреплении в различных областях.

His Majesty King Abdullah II, accompanied by His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II, meets with Head of the Republic of Adygeya in the Russian Federation Murat Kumpilov at Al Husseiniya Palace #Jordanpic.twitter.com/UmnVPImFGi — RHC (@RHCJO) 15 декабря 2019 г.

Стороны обсудили возможность сотрудничества в различных сферах, в частности в экономике, инвестициях, туризме и образовании.

В октябре Путин в ходе встречи с иорданским королём заявил, что Иордания всегда была для Москвы очень важным партнёром на Ближнем Востоке.