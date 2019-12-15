Король Иордании провёл встречу с главой Адыгеи

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Король Иордании Абдалла II провёл встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым в королевском дворце в Аммане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте иорданского короля.
Король Иордании провёл встречу с главой Адыгеи
  • Reuters

Отмечается, что король Абдалла II попросил главу Адыгеи передать приветствие российскому лидеру Владимиру Путину, подчеркнув прочность отношений между Россией и Иорданией. Он также выразил желание в их дальнейшем укреплении в различных областях.

Стороны обсудили возможность сотрудничества в различных сферах, в частности в экономике, инвестициях, туризме и образовании.

В октябре Путин в ходе встречи с иорданским королём заявил, что Иордания всегда была для Москвы очень важным партнёром на Ближнем Востоке.

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