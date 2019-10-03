Путин назвал Иорданию очень важным партнёром России

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Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с иорданским королём Абдаллой II заявил, что Иордания всегда была для Москвы очень важным партнёром на Ближнем Востоке.
Путин назвал Иорданию очень важным партнёром России
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Два лидера проводят встречу на полях Валдайского форума в Сочи.

«Иордания всегда была для нас очень важным партнёром на Ближнем Востоке, в прошлом году мы отметили 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами», — цитирует президента России Интерфакс.

По словам Путина, в 2018 году товарооборот между Россией и Иорданией вырос в 3,8 раза.

В свою очередь, Абдалла II подчеркнул роль России в Ближневосточном регионе.

«Без России многие вопросы, например, мирный процесс в Сирии и другие вопросы, не смогли бы развиваться», — заявил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

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