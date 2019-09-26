Лавров обсудил с главой МИД Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем на полях Генассамблеи ООН,

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке «с акцентом на необходимость нахождения политико-дипломатических решений имеющихся там конфликтов».

Также в ходе встречи главы МИД обсудили вопросы двусторонней повестки и подтвердили заинтересованность в продолжении активного политического диалога.

Ранее российский лидер Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров затронули тему контрпродуктивности санкций, которые были введены США и некоторыми европейскими странами против законного правительства Сирии.