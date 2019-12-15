СМИ: Франция попросила Россию передать останки соратника Наполеона
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«Президент Эммануэль Макрон в действительности попросил приступить к организации операций, касающихся возвращения останков генерала Гюдена», — сообщают источники в Елисейском дворце.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия готова передать Франции обнаруженные в Смоленске останки генерала Гюдена, если французская сторона этого захочет.
Во время кампании 1812 года генерал стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии, принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы.