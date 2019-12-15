СМИ: Франция попросила Россию передать останки соратника Наполеона

Короткая ссылка
Франция попросила Россию передать останки генерала Гюдена — соратника Наполеона. Об этом информирует Le Point со ссылкой на источники.
СМИ: Франция попросила Россию передать останки соратника Наполеона
  • © ИА РАН

«Президент Эммануэль Макрон в действительности попросил приступить к организации операций, касающихся возвращения останков генерала Гюдена», — сообщают источники в Елисейском дворце.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия готова передать Франции обнаруженные в Смоленске останки генерала Гюдена, если французская сторона этого захочет.

Во время кампании 1812 года генерал стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии, принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить