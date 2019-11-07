Песков: Россия готова передать Франции останки соратника Наполеона
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По его словам, президенту Владимиру Путину известно об этой истории.
«Конечно, в случае, если французская сторона обозначит свои намерения на этот счёт, свою заинтересованность на этот счёт, мы будем готовы оказать всяческое содействие», — сказал Песков журналистам.
Останки были обнаружены в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду. ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат Сезару Шарлю-Этьену Гюдену.
Во время кампании 1812 года генерал стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии, принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы.