Песков: Россия готова передать Франции останки соратника Наполеона

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Россия готова передать Франции обнаруженные в Смоленске останки соратника Наполеона генерала Гюдена, если французская сторона этого захочет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Россия готова передать Франции останки соратника Наполеона
  • © ИА РАН

По его словам, президенту Владимиру Путину известно об этой истории.

«Конечно, в случае, если французская сторона обозначит свои намерения на этот счёт, свою заинтересованность на этот счёт, мы будем готовы оказать всяческое содействие», — сказал Песков журналистам.

Останки были обнаружены в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду. ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат Сезару Шарлю-Этьену Гюдену.

Во время кампании 1812 года генерал стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии, принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы.

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