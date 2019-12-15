Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Один из пострадавших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии скончался в больнице в Австралии. Таким образом, количество погибших увеличилось до 16, сообщили в новозеландской полиции.

«Официальное число погибших в настоящий момент составляет 16: 15 человек скончались в Новой Зеландии и один — в Австралии», — следует из опубликованного пресс-релиза.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

В Австралии заявили, что при извержении вулкана в Новой Зеландии пропали без вести 11 австралийцев и ещё 13 были госпитализированы.

Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.