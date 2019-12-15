NBC: США намерены сократить на треть контингент войск в Афганистане
Уточняется, что на данный момент численность американских войск в Афганистане насчитывает 12—13 тыс. человек. Информации о точной дате вывода части военного контингента не приводится, однако предполагается, что он будет осуществлён в течение следующих нескольких месяцев.
Бывший американский военный заявил NBC, что такое решение должно способствовать «возобновлению переговоров с (радикальным движением. — RT) «Талибан»*.
Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Пентагон рассматривает возможность сокращения военного контингента в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.