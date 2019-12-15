NBC: США намерены сократить на треть контингент войск в Афганистане

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена на следующей неделе объявить о сокращении на 4 тыс. военного контингента в Афганистане. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Уточняется, что на данный момент численность американских войск в Афганистане насчитывает 12—13 тыс. человек. Информации о точной дате вывода части военного контингента не приводится, однако предполагается, что он будет осуществлён в течение следующих нескольких месяцев.

Бывший американский военный заявил NBC, что такое решение должно способствовать «возобновлению переговоров с (радикальным движением. — RT) «Талибан»*.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Пентагон рассматривает возможность сокращения военного контингента в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.