В США произошла стрельба в торговом центре

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В американском штате Джорджия в результате стрельбы в торговом центре Cumberland пострадал один человек. Об этом сообщает местная полиция.

«В 13:18 (21:18 мск 14 декабря. — RT) полиция округа Кобб отреагировала на конфликт в торговом центре Cumberland, который закончился стрельбой. Один человек получил ранение, а стрелок скрылся с места преступления. Пострадавший был доставлен в больницу для лечения», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Полицейские заявили, что личность стрелка была установлена и в данный момент происходит поиск злоумышленника.

Ранее стало известно о шести погибших в результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси).

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