В США произошла стрельба в торговом центре
«В 13:18 (21:18 мск 14 декабря. — RT) полиция округа Кобб отреагировала на конфликт в торговом центре Cumberland, который закончился стрельбой. Один человек получил ранение, а стрелок скрылся с места преступления. Пострадавший был доставлен в больницу для лечения», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
*Update*@wsbtv@FOX5Atlanta@11AliveNews@cbs46@ajc@mdjonline@CNN@FoxNewshttps://t.co/XodhAHY45ypic.twitter.com/XYB509X7Gc— Cobb County Police (@cobbpolice1) December 14, 2019
Полицейские заявили, что личность стрелка была установлена и в данный момент происходит поиск злоумышленника.
Ранее стало известно о шести погибших в результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси).