ЦПВС: боевики 24 раза за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что боевики 24 раза за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 24 обстрела», — указал он.

По его словам, боевики незаконных вооружённых формирований совершили обстрелы таких населённых пунктов, как Акч-Баэр, Мамухия, Ардаш-Даг, Хабит, Кефрайя, Сабиль-эль-Абд и других.

Всего обстрелам подверглись четыре сирийские провинции — Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

Ранее ФАН сообщало, что представители СМИ из 60 европейских и азиатских изданий посетили освобождённый город Хан-Шейхун, расположенный в провинции Идлиб в Сирии.