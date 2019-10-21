ЦПВС: боевики 18 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 18 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

«19 октября по уточнённым данным зафиксировано 18 обстрелов», — указал он.

По его словам, боевики незаконных вооружённых формирований совершили обстрелы таких населённых пунктов, как Сабикия, Маканис-эд-Дувайри, Кермель, Сараф, Хан-Шейхун, Кафрайя и других.

Всего обстрелам подверглись четыре сирийские провинции — Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

Ранее ФАН сообщало, что представители СМИ из 60 европейских и азиатских изданий посетили освобождённый город Хан-Шейхун, расположенный в провинции Идлиб в Сирии.