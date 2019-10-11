Боевики взорвали две бомбы в Сирии на маршруте военной полиции России

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции России. Об этом сообщает РИА Новости.
Боевики взорвали две бомбы в Сирии на маршруте военной полиции России
  • Reuters
  • © Khalil Ashawi

«На маршруте патрулирования российской военной полиции в провинции Деръа на юге Сирии в районе 700 метров западнее населённого пункта Анхуль вблизи автоколонны произошёл подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства», — указывается в заявлении ЦПВС.

Отмечается, что второй взрыв произошёл, когда на место происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности.

По имеющимся данным, в результате произошедшего никто из российских военнослужащих не пострадал, при этом из-за второго взрыва был повреждён автомобиль сирийских органов безопасности, а двое сотрудников получили лёгкие ранения.

Ранее в южной части провинции Идлиб сирийские сапёры уничтожили пещеру, которая использовалась боевиками как убежище, хранилище боеприпасов и оружия.

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