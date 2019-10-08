Сапёры САР уничтожили служившую убежищем боевикам пещеру

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В южной части провинции Идлиб сирийские сапёры уничтожили пещеру, которая использовалась боевиками как убежище, хранилище боеприпасов и оружия. Об этом информирует РИА Новости.

«В этом районе мы нашли очень много пещер, которые использовали боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»*, — сообщил командир сапёрного подразделения сирийской армии Имад Хасан.

По его словам, эта «пещера длиной 150 метров, в ней очень много тоннелей и ответвлений, так что сложно даже предположить, сколько террористов здесь могли укрываться».

«Но видно, что они были тут долго и обустраивались основательно. Мы нашли много мин, так что безопаснее эту пещеру подорвать, чем заниматься разминированием», — добавил Хасан.

Ранее сообщалось, что сирийские военные обнаружили в Хан-Шейхуне большую систему пещер, которая служила боевикам военной базой, а также завод по производству беспилотников.

*«Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра»), «Исламское государство» (ИГ) — террористические организации, запрещённые в России.

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